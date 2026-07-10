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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişilik bir grubun, cadde ortasında kovaladıkları bir şahsı demir sopalarla acımasızca darbederek yere düşürdüğü o dehşet verici anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların gözü önünde meydan gelen olayda, saldırganların kaçmaya çalışan şahsı yakalayıp yere düştükten sonra bile başına ve vücuduna defalarca demir sopalarla vurmaya devam etmesi kan dondurdu.

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