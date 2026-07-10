Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla paylaştıkları içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan Ceren Uğurlu ile Burak Uğurlu, takipçilerini üzen bir açıklama yaptı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan çift, evliliklerini resmen sonlandırdıklarını duyurdu.

Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla tanınan içerik üreticileri Ceren Cemre Polat Uğurlu ile Burak Uğurlu, evliliklerini sona erdirdiklerini açıkladı. Çiftin avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada, boşanma sürecinin tarafların ortak kararı doğrultusunda hukuken tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, boşanma kararının tamamen tarafların özel hayatına ilişkin olduğu belirtilirken, sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan iddialar ve spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.



Sosyal medyanın tanınan çifti Uğurlu Ailesi boşandı mı? Açıklama geldi

BOŞANMA PAYLAŞIMI GELDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyunda merak edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bu bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu arasındaki evlilik, tarafların ortak iradeleri doğrultusunda hukuken sona ermiştir.

Boşanma kararı yalnızca tarafların özel yaşamlarına ilişkindir. Bu nedenle süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Taraflar arasında yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar Uğurluailesii adı ile ortak yürütülen sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım hakları Ceren Cemre Polat'a bırakılmıştır.

Müvekkillerimiz, boşanma konusunda özel hayat sebebiyle başkaca açıklama yapmayacak olup, bu sayfayı birlikte büyüten tüm takipçilerimize destekleri ve anlayışları için teşekkür ederiz

Tarafların ve özellikle müşterek çocuklarının huzuru adına, özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini önemle rica ederiz."

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