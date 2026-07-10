İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında verilen tahliye kararına itirazı kabul etti. Karslı, mahkeme kararı sonrasında bugün gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yasa dışı bahis soruşturması' kapsamında mahkeme kararıyla tahliye edilen Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara Sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda, Karslı gözaltına alındı.

Ahmed Faruk Karslı

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Savcılık örgüt liderliğini şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yaptığını, yasa dışı para trafiğine ön ayak olduğunu ifade etti.

274 FARKLI BANKAYA PARA AKTARDILAR

Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı öğrenildi. Elde edilen meblağların ise 274 farklı banka hesabına aktarıldığı saptandı.

8 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire,1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

12 MİLYARLIK İŞLEM!

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu açıklandı.

Yapılan soruşturma neticesinde 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire. 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyım olarak atandı.

DÜN TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Papara’nın sahibi ve kurucusu Ahmed Faruk Karslı dahil 11 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Mayıs'ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında dün Karslı hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti.

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