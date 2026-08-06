Şampiyonun seyircisine bakın

Galatasaray’ın Fransız ekibi Rennes ile oynadığı maç süresince taraftarından tepki görmesini bir türlü aklıma yatıramadım. Bu bir hazırlık maçıydı. Ha, bundan evvel iki tanesi kaybedildi, tamam. Ama bence taraftarın tepkisi yanlıştı. Bakalım bu ortam takımı resmî maçlarda nasıl etkileyecek?

F.Bahçe’de önemli tepki

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulunda kürsüye çıkan konuşmacılardan sadece biri de olsa yayın gelirlerinin ciddi şekilde artırılması için yönetimi göreve davet ediyordu. Bu konuşmacıyı yürekten tebrik ediyorum. Keşke kendisinden sonra söz alan başkaları da bu çıkışa ortak olsaydı.

Beşiktaş tarihine sarıldı

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör İtaliano ile birlikte çarpıcı ve yerinde transferler yaparak giderek yaklaşan lig maratonunda favoriler listesinin sanki en üst sırasına göz dikmiş durumda. Zaten iki Avrupa maçında toplam üç gol atıp hiç gol yemezken yoluna devam ediyor.

Nice yaşlara, Trabzonspor

Trabzonspor, 59. kuruluş yılını kutladı ve başkanı da konuyla ilgili bir sunum yaptı. Trabzonspor, Türkiye’deki üç büyükler saltanatına üstelik peş peşe şampiyonluklarla çok ciddi şekilde zarar vermişti. Herkes “Ya G.Saray ya F.Bahçe ya da Beşiktaş şampiyon olur” diye alışmıştı. Ama o meşhur Şenol Güneşli takım, “Bundan sonra ben de varım” demişti. Şimdi üstüne üstlük bir de Muhammed Salah gibi bir oyuncu Trabzonspor’a imza atıyorsa kutlamanın sınırı bile olamaz. Nice senelere.

İnfantino sınıfta kaldı

FİFA Başkanı İnfantino, önümüzdeki Dünya Kupası’ndan başlayarak bu önemli organizasyonu tam bir para tuzağına dönüştürmeye hazırlanıyordu. UEFA, çok ciddi bir rest çekerek böyle bir uygulamaya katılmayacağını açıkladı. UEFA’yı ve bu kararı alan bütün üyelerini candan kutluyorum. Benim de bir diyeceğim var: Bu FİFA, bundan böyle Dünya Kupası’nı para tuzağından çıkararak eski yıllarda olduğu gibi tek bir ülkeye bırakmalıdır.

Rüzgâr gibi geçti

Bu başlık aslında bir şarkı ve filmin başlığıydı. Ama bugünlerde ekranlarımızda bir erkek ile bir kadın tarafından müzik programı sunuluyor. Programın adı da başlıktaki gibi. Ben ikisini de kutlarken, TRT Müzik kanalında dünden bugüne müzik sunumu değil bana göre tıraş yapılıyor.

Yassıada’dan en önemli açıklama

Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları Yassıada’da vatana ihanetle yargılanıyorlardı. A Haber’de konuyla ilgili tarihî görüntüler ve açıklamalar yer alacaktı. Belki ben atladım, bilemiyorum ama en önemli anı ve sözleri bize bir kere daha hatırlatmalıydılar. Ne mi? Mahkeme Başkanı Salim Başol, rahmetli Menderes’in bir itirazına karşı şöyle demişti: Yapacak bir şey yok. Sizi buraya tıkan güç böyle istiyor. İşte Yassıada faciasının en önemli sözü ve anı buydu.

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