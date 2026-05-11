Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan, tosun fiyatları 240 bin liradan, küçükbaş hayvan fiyatları ise 12 bin liradan başlıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala vatandaşların heyecanı da kurban pazarlarındaki hareketlilik de arttı. Erzurum da bu heyecandan nasibini aldı.

600 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Her hafta pazar günü vatandaşlar kurbanlık almak için Aşkale Canlı Hayvan Pazarı'na akın ederken, fiyatlar ise geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor. Canlı hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkarken, tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 12 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor.

Kurban hareketliliği başladı! 12 binden başlayıp 600 bin liraya kadar çıkıyor

SATIŞLAR HENÜZ BEKLENEN SEVİYEDE DEĞİL

Pazarda yoğunluk yaşanmasına rağmen satışların beklenen seviyede olmadığı gözlenirken, vatandaşların ise bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürdüğü belirtildi. Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade ederken, önümüzdeki günlerde satışların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

