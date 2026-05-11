Survivor Ünlüler Gönüller'in ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yeni bölümde ilk etabında mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise potada yer alan isimler adada kalma mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim...

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. Yayınlanan son bölümde yarışmacılar hem ödül oyunu hem de eleme düellosunda kıyasıya mücadele etti. Parkurda nefes kesen anların yaşandığı gecede kazanan takım ödülün sahibi olurken, ada konseyinin ardından bir yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVIVOR'DA DÜELLOYA KİMLER KALDI?

Survivor 2026’da eleme gecesi tansiyonu yükseltti. Düelloda Beyza, Seda, Sude ve Nagihan adada kalabilmek için parkura çıktı. Eşleşmeler Nagihan ile Seda, Beyza ile Sude arasında gerçekleşirken, mücadeleler izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.,

Survivorda kim elendi? Seda mı, Beyza mı?



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Düelloların ardından Nagihan ve Sude rakiplerini mağlup ederek yollarına devam etmeyi başardı. Finalde ise gözler Seda ve Beyza’ya çevrildi. Yeni eleme sisteminde seyirci oylaması belirleyici olurken, gecenin sonunda en az desteği alan Seda, Survivor’a veda eden isim oldu.



