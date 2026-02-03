UEFA listelerinde 3 değişiklik hakkı: Avrupa kadroları için son tarih 5 Şubat
Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar için kadro güncelleme tarihi 5 Şubat Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Temsilcilerimizin kadrolarına katacakları isimleri bu tarihe kadar Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirmeleri gerekiyor. Takımların, Avrupa kadrosunda 3 değişiklik hakkı bulunuyor.
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor, kadrolarında 3'er değişiklik yapabilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu müsabakarı oynanacak. Devler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Kupa 2'deki temsilcimiz Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor'un kadrolarını güncellemek için az süreleri kaldı.
SON İKİ GÜN
2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında yoluna devam eden takımlar için kadro bildirim süreci 5 Şubat Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. 3 temsilcimizin de, listeye ekleyecekleri isimleri bu tarihe kadar UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.
TRANSFER TAKVİMİ
Avrupa'nın 5 büyük ligi Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da ara transfer dönemi dün sona erdi. Türkiye (2 Ocak- 6 Şubat 2026) başta olmak üzere Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kış transfer dönemi için federasyonların tanıdığı süre devam ediyor.
