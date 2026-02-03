Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar için kadro güncelleme tarihi 5 Şubat Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Temsilcilerimizin kadrolarına katacakları isimleri bu tarihe kadar Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirmeleri gerekiyor. Takımların, Avrupa kadrosunda 3 değişiklik hakkı bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu müsabakarı oynanacak. Devler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Kupa 2'deki temsilcimiz Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor'un kadrolarını güncellemek için az süreleri kaldı.

SON İKİ GÜN

2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında yoluna devam eden takımlar için kadro bildirim süreci 5 Şubat Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. 3 temsilcimizin de, listeye ekleyecekleri isimleri bu tarihe kadar UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.

UEFA'ya sezon başı ve sezon ortasında olmak üzere sadece iki defa kadro bildirimi yapılabiliyor

TRANSFER TAKVİMİ

Avrupa'nın 5 büyük ligi Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da ara transfer dönemi dün sona erdi. Türkiye (2 Ocak- 6 Şubat 2026) başta olmak üzere Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kış transfer dönemi için federasyonların tanıdığı süre devam ediyor.





