Bakan Yumaklı, et, süt, meyve-sebze işleme, soğuk hava depoları gibi yatırımlara hibe desteğinin devam ettiğini açıkladı. IPARD ve TKDK desteklerine başvuruların 30 Aralık’tan itibaren başladığını söyleyen Yumaklı, çağrı takviminin mart ayında yayımlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Artvin'de katıldığı bir etkinlikte konuştu. Yumaklı, tarım, orman ve suyun sağlam altyapısı ile ülke için önemini ve gücünü korumaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasında geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığına değinen Yumaklı şunları söyledi:

"Geçen sene eylül ve ekim aylarında yoğun kuraklık yaşandı. Hakikaten tarihimizin belki de en uzun, birbiri peşine kurak günlerini yaşadık ve tarımsal üretimimizde bir miktar gerileme oldu. Ama ben bunu hep söylüyorum.

Türkiye'nin tarımsal altyapısı bunların üstesinden gelecek kadar kuvvetlidir. Dolayısıyla tarımsal üretim planlaması başta olmak üzere 2024 yılında çizmiş olduğumuz bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde her konuda üretim planlaması inşallah sofralarımıza gelecek gıdanın garantisi olmaya devam edecek."

BAŞVURANLARA YATIRIM DESTEĞİ VERİLECEK

Bakan Yumaklı, son 23 yılda Artvin’de DSİ yatırımları da dahil olmak üzere 418 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

IPARD ve TKDK desteklerinin devam edeceğini belirten Yumaklı, "Sadece üretmeniz bir şey ifade etmiyor. Onu doğru bir şekilde markalı ürün haline getirmeniz, katma değerli bir ürün haline getirmeniz gerekiyor. Yani bizim ülkemizde üretilenlerin artık son tüketicilere hem yurt içi hem yurt dışı katma değerli bir şekilde ulaşması gerekiyor. Neler olacak? Et, süt, meyve, sebze, su ürünleri, yumurta işleme, süt toplama merkezleri, soğuk hava depoları. Bu başlıklarda özellikle başvurulara yatırım desteği vereceğiz. 30 Aralık'tan itibaren başvurular alınmaya başlanmıştı. Çağrı takvimini mart ayında yayımlayacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım." diye konuştu.

8 YATIRIMIN İHALESİNİ DUYURDU

Yusufeli Barajı'nın devreye girmesiyle Çoruh'ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Yumaklı, "Artvin'de su ve sulama alanında 2025 yılında 2 milyar lira maliyetli 7 yatırımı bitirdik, 1,5 milyar lira maliyetli 6 işin de sözleşmelerini imzaladık. İnşallah 2026 yılının ilk yarısında 5 milyar lira maliyetli 8 yatırımın da ihalelerini gerçekleştireceğiz.

Bunu da buradan sizler vasıtasıyla bütün Artvin'e iletmiş olalım. Artvin ilçelerine hizmet verecek olan 4,8 milyar lira maliyetli 9 işin de inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalar, bütün bu yatırımlar Artvin'e hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Sektör Temsilcileri ile Buluşma" toplantısına katıldı

