Eskişehir’de genç girişimci Eylül Gökbiçer “15 yaşından beri çalışıyorum. Biriktirdiğim 350 bin lira ile hayalimdeki iş yerini kurdum. Hiç kimseden destek almadım” diye konuştu.

Eskişehir’de çocukluğundan beri hep kendisine ait bir kafe açmayı hayal eden Eylül Gökbiçer (18), bunun için liseyi dışarıdan okudu ve bu sürede çalışarak para biriktirdi.

Üç senede 350 bin TL biriktiren Gökbiçer, dişinden tırnağından artırdığı bu parayla Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi, Bilir Sokak’ta bir kafe açtı.

Sosyal medyadan uzak durdu, hayaline odaklandı: 18 yaşında para biriktirip kafe açtı

Ailesinden de başka bir yerden de tek kuruş destek almadığını belirten genç girişimci, azmiyle takdir toplarken komşu esnaf tarafından da çok seviliyor. Akranları sosyal medyadan kopamazken Gökbiçer’in tek bir kişisel sosyal medya hesabı yok.

EN BÜYÜK YARDIMCISI, KIZ KARDEŞİ

Kafe açarken ve işletirken büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Gökbiçer “Küçük yaştan beri çalıştığım için zorluklara alışığım. İçli köftesinden, sarmasından, gözleme ve omlete kadar bütün ürünleri kendim yapıyorum. Hepsi el emeği. Paketleme, temizlik falan derken yeri geliyor 23 saat dükkânda kaldığım oluyor. Ama kendi işim ya, katlanıyorum.

Online ve telefon siparişleri biraz zorluyor ama orada da kız kardeşim devreye giriyor. En büyük yardımcım, kız kardeşim. Servisi de birlikte yapıyoruz” dedi.

Boş vakitlerinde kitap okuyup kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Gökbiçer “Yavaş yavaş kâr etmeye başladım. Biraz borcum var, ödüyorum. Geçenlerde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz dükkânımı ziyaret etti. Bu beni çok mutlu etti. Hedefim, dükkânımı büyütmek ve yeni şubeler açmak” diye konuştu.

