Yurdun genelinde etkili olan rekor yağışlar kuruyan barajlara can suyu olurken, eriyen karlar ve taşan nehirler tarım arazilerini göle çevirdi. Kuraklık korkusu yerini sel nöbetine bıraktı.

Geçen yıl kuraklıkla boğuşan Türkiye, bu yıl barajları dolduran ancak sel riskini zirveye taşıyan yoğun yağışların etkisinde. Hızla eriyen karlar ve sağanak yağışlar birçok ilde tarım arazilerini sular altında bırakarak taşkınları da beraberinde getirdi.

İzmir’in ana su kaynağı olan ve yüzde 0,14 seviyesine kadar gerileyen Tahtalı Barajı, rekor yağışlarla yüzde 9,61 doluluğa ulaştı. Kuruyan havzada yeniden su sesleri yükselirken Manisa’da Gediz Nehri’nin debisi kontrol dışına çıktı. Turgutlu’daki bağ evleri sular altında kaldı, çiftçi sevinç ve endişeyi bir arada yaşadı. Marmara Bölgesi’nde kışın sert yüzü Bursa’da görüldü. Bir aylık yağışın sadece üç günde düştüğü Karacabey’de tarım arazileri suya gömüldü. Aydın’da ise Büyük Menderes Nehri tam kapasiteye ulaşırken Konya’da da Göksu Nehri coştu.

Karlar erirken aşkınlar artıyor!

NEHİRLER YATAĞINA SIĞMADI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesi barajları sınır noktasına getirdi. Oymapınar Barajı’nda su seviyesinin kritik eşiği aşması üzerine tedbir amaçlı saniyede 450 metreküpe yakın su bırakılmaya başladı. Kontrollü tahliye, dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi’ni coştururken, çevredeki turistik tesisleri ve Antalya-Alanya otoban inşaatındaki çalışma alanlarını sular altında bıraktı. Tokat’tan geçen Çekerek Irmağı da son 30 yılın en yüksek debisine ulaşarak taştı.

Amasya ile Sivas’ta da benzer görüntüler vardı. Amasya’da Yeşilırmak’ın 2 metre yükselmesiyle mesire alanlarındaki kamelyalar ve piknik masaları akıntıya kapıldı. Sivas’ta 2 metrelik karın aniden erimesiyle taşan Yıldız Irmağı köylere ulaşımı kesti. Öte yandan Mardin’de ise uzun süredir kupkuru olan Reşan Çayı yeniden akmaya başlayarak bölge halkına umut oldu.



