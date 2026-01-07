ABD Başkanı Trump, 2 Ocak'ta İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın kendi halkını öldürmesi halinde kendi ülkesinin harekete geçeceğini söylemişti. ABD Senatörü Lindsey Graham, dün ABD basınına verdiği röportajda, Trump'ın, İran'da daha iyi bir hayat talep eden protestoculara yönelik baskılara devam etmeleri halinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i 'öldüreceği' uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadesini kullanmıştı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump şunu bilmelidir ki, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesi, ABD'nin bölgedeki çıkarlarının yok olmasına eşdeğerdir." şeklinde karşılık vermişti.

ABDli senatörden Hamaneye açık tehdit: Halkınızı öldürmeye devam ederseniz, Trump da sizi öldürecek

İsrailli yetkililerin ve Trump'ın tutumlarıyla, İran'da yaşanan protestoların arka planının netlik kazandığını söyleyen Laricani, "Biz geçim konusunda yaşadığı sorunları protesto edenlerle yıkıcı unsurları ayrı değerlendiriyoruz." ifadesine yer vermişti.

Laricani ayrıca, Amerikan halkının kendi askerlerine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Amerikan halkı bu macerayı Trump'ın başlattığını bilmelidir." şeklinde konuşmuştu.

"HALKINIZI ÖLDÜRMEYE DEVAM EDERSENİZ, TRUMP SİZİ ÖLDÜRECEK"

ABD Senatörü Lindsey Graham, dün Fox News'e verdiği röportajda, "Ayetullahlar, şunu anlamalısınız: Daha iyi bir hayat talep eden halkınızı öldürmeye devam ederseniz, Donald J. Trump sizi öldürecek” dedi.

“ORTADOĞU TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİM”

Graham, "İran'da değişim geliyor" diyerek, bunun "Nazi rejiminden kurtulmak için Ortadoğu tarihindeki en büyük değişim" olduğunu belirtti. Senatör, "İran halkına yardım yolda," diye ekledi.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

İran, son haftalarda kötüleşen ekonomi ve ABD doları karşısında 1.350.000 seviyesini aşan riyaldeki hızlı değer kaybı nedeniyle yaygın protestolarla sarsıldı.

Şiddet olayları da yaşandı ve farklı şehirlerde protestocular ve polis memurları da dahil olmak üzere birçok kişinin öldüğü bildirildi.

Senatörün uyarısı, Hamaney'in protestocuların taleplerinin haklı olduğunu kabul etmesi ancak isyanlara müsamaha gösterilmeyeceğini söylemesinin ardından geldi.

Hükümet, özellikle başkent Tahran'da son derece kötü bir hal alan bu durumu ele almak amacıyla esnaf temsilcileriyle birkaç tur görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Tahran'ın protestoculara karşı ölümcül güç kullanması halinde Washington'ın protestocuların "yardımına koşacağını" söyledi; bu açıklama İranlı üst düzey yetkililerden öfkeli tepkilere yol açtı.

