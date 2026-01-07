İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, uyku alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koydu. Dünya genelinde 47 milyon gecelik uyku verisini takip eden çalışma, uykunun “altın saat”ini yakalamanı, ömrümüze dört yıla kadar ekleyebileceğini tahmin ediyor.

İngiliz sağlık sigortası şirketi Vitality ve Londra Ekonomi Okulu (LSE) tarafından yapılan bir analiz, ideal uyku süresine ulaşmanın, hayat süresini dört yıla kadar uzatabileceğini tahmin etti.

Uykuda” altın saat” olarak belirtilen ideal sürenin 7-8 saat olduğu açıklandı. Araştırma, yeterince uyumayan kişilerin genç yaşta ölme olasılığının yüzde 24 daha fazla olduğunu buldu. İncelenen insanların yüzde 90’ının yetersiz uyku, her gece farklı yatma saati veya stres nedeniyle düşük kaliteli uyku gibi kötü alışkanlıklara sahip olduğu görüldü.

Diğer taraftan, dünya çapında 47 milyon gecelik uyku verisinin incelendiği çalışmada, uzmanlar, ekranlardan uzaklaşmak ve düzenli bir yatma rutini oluşturmak gibi sağlıklı uyku alışkanlıklarının erken yaşta edinilmesi gerektiğini vurguladı.

Uykunuzdan 4 yıl kazanabilirsiniz! Tek yapmanız gereken “altın saat”i yakalamak

DİZİ İZLEMEK YERİNE, KİTAP OKUMA ÖNERİSİ

Vitality’den Genel Müdür Yardımcısı Dr. Katie Tryon, çoğu kişi için sorunun uyku bozukluğu değil, rutin eksikliği olduğunu belirtti. Dr. Tryon, "Her gece 15 dakika daha erken yatmak veya bir bölüm daha dizi izlemek yerine bir kitap okumak, zaman içinde önemli bir fark oluşturabilir" dedi.

Bununla birlikte, İngiltere’de yapılan çalışma, ülke nüfusunun sadece yüzde 42'sinin 7 veya 8 saat uyduğunu gösterdi. Veriler, ideal uyku alışkanlıklarına sahip olanların (örneğin her gece yedi saat uyuyan ve aynı saatte yatanlar) hayat sürelerinin, kötü uyuyanlara göre iki ile dört yıl daha uzun olabileceğini gösterdi.

Bu süre artışı, düzenli egzersizden beklenen altı yıllık artış ve formda kalmaktan beklenen beş yıllık artışla kıyaslandığında, uykunun hayat kalitesi üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

LSE’den Profesör Joan Costa-i-Font, "Uyku davranışları sadece dinlenmiş hissetmekten ibaret değil. Sağlık ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça önemli" yorumunu yaptı.

“UYKU, MODERN DÜNYANIN KUŞATMASI ALTINDA”

Diğer taraftan araştırmacılar, uyuma alışkanlıklarımızın "modern dünyanın kuşatması altında" olduğu konusunda uyardı. Özellikle ekranların yaydığı ışıkların beyni hala gündüz olduğuna dair yanılttığını ve normalde uykuyu başlatan melatonin hormonunu bastırdığını belirtildi. Daha iyi bir uyku için önerilen basit çözümler ise her gün aynı saatte yatıp kalkmak, yatmadan bir saat önce ekranları kapatmak ve kitap okumak gibi sakinleştirici bir akşam rutinine sahip olmak.

