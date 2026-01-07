İngiltere’deki bir Katolik okulunu dehşete düşüren skandalın başkahramanı, eski başöğretmen Dr. Anthony John Felton, olaydan yıllar sonra sessizliğini bozdu. Yasak aşkıyla ilişki yaşadığınıöğrendiği yardımcısına okulda İngiliz anahtarı ile saldıran Felton, kariyerini, evliliğini ve özgürlüğünü kaybettiği bu olayın utancıyla yüzleştiğini söyledi.

Güney Galler'deki bir Katolik lisesinin 54 yaşındaki başöğretmeni Dr. Anthony John Felton, okuldaki bir öğretmen ile yasak aşk yaşıyordu. Felton, gizli sevgilisiyle ilişki yaşadığını öğrendiği yardımcısı Richard Pyke'a, tüm personele e-posta gönderdikten sonra İngiliz anahtarı ile vahşice saldırmıştı. St Joseph's Roma Katolik Ortaokulu'nda yaşanan bu olay, Felton,'ın hapse girmesiyle sonuçlanmış ve tüm dünyada ilgi çekmişti.

54 yaşındaki Felton, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının altı ayını çektikten sonra serbest bırakıldığı HMP Swansea Cezaevi'nden ayrıldı. Felton, mahkumların gazetesi olarak bilienen Inside Time'a yazdı. Eski eğitimci, "Eylemlerimden hemen sonra pişman oldum ve kurbandan özür dilemek rüyalarımda bile yasak" ifadelerini kullandı.

SKANDALIN BAŞLANGICI: AŞK ÜÇGENİ VE AUSCHWITZ GEZİSİ



Dört çocuk babası ve evli olan Felton, aynı okulda öğretmenlik yapan isimsiz bir meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu ve bu ilişkiden bir de bebekleri olmuştu. Olay, Felton’ın, eşi Maria'nın da (Okulun Din ve Cinsellik eğitimi koordinatörü) çalıştığı okulda, gizli sevgilisinin aynı zamanda müdür yardımcısı Richard Pyke ile de görüştüğünü keşfetmesiyle patlak verdi. İhanet, çiftin bir okul gezisi için Auschwitz'e gitmesinin ardından ortaya çıktı.

Kıskançlıktan gözü dönen Felton, saldırıdan kısa süre önce, 5 Mart sabahı tüm personele bir veda e-postası gönderdi. Mesajında, adı gizlenen öğretmen sevgilisini hedef alarak, "En büyük hatam X'i çeşitli rollerde atamak oldu. O, başta Richard Pyke olmak üzere SLT'nin (Okul Liderlik Ekibi) en az 2 mevcut üyesiyle cinsel faaliyette bulunarak zirveye yükseldi" ifadelerini kullandı. Bu intikam dolu mesajın hemen ardından Felton, İngiliz anahtarını beyzbol sopası gibi sallayarak Pyke’a saldırdı.

VAHŞİ SALDIRI VE MAHKEME KARARI



Kamera kayıtlarına da yansıyan olayda, arkası dönük olan 51 yaşındaki Pyke, kafasının üst kısmına gelen darbeyle yaralandı ve hastanede tedavi gördü. Felton, “ağır bedensel zarar verme suçlamasını kabul etti.

Swansea Ceza Mahkemesi'nde yargıç Paul Thomas KC, bir başöğretmenin yardımcısına okulda saldırmasının "tamamen emsalsiz" olduğunu belirterek, Felton'a hitaben şunları söyledi: "Eylemlerinizin tetikleyicisi, zinanın ve içinizde neden olduğu kontrolsüz öfkenin yol açtığı kıskançlıktı. Evliliğiniz, kariyeriniz ve itibarınız geri dönüşü olmayan bir şekilde kayboldu."

“ÖZÜR DİLEME ARZUM KARŞILIKSIZ KALACAK”

Cezasının bir kısmını yattıktan sonra elektronik kelepçe takılarak erken tahliye edilen Felton, pişman olmasına rağmen en büyük arzusunun gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Mahkeme, Felton’a, eski yardımcısı Pyke ile temasa geçmesini süresiz olarak yasaklayan uzaklaştırma emri verdi.

Şu anda öğretmekten men edilen Felton iş aramaya devam ediyor Richard Pyke, aşk üçgeninin diğer kahramanı olan kadın öğretmen ve Dr. Felton'ın eşi Maria ise okulda görevlerine devam ediyor.

