30 Aralık’tan bu yana kamuoyunun önüne çıkmayan Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya yönelik suikast düzenlendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İsrailli akademisyen Edy Cohen, 5 Ocak’ta Şara’yı hastanede gösterdiğini öne sürdüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cohen, paylaşıma şu açıklamayı ekledi:

“Birkaç gün önce Abu Muhammad al-Julani'nin iyi planlanmış bir pusu sonucu yaralandığına dair çok sayıda söylenti dolaşıyor. Durumu takip ediyoruz.”

SOSYAL MEDYA 'ŞARA'NIN SUİKASTE UĞRADIĞI' İDDİASIYLA ÇALKALANDI

Paylaşımın ardından bazı sosyal medya hesaplarında da aynı görsel paylaşılarak Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıkladı. Bu gelişmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, dün başkent Şam'da marketleri gezerek alışveriş yaptığı görüldü.

MONTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde ise, kamuoyuna servis edilen ve Şara’nın hastanede olduğu iddia edilen fotoğrafın, 17 Ekim 2020’de X platformunda paylaşılan bir kareye montajlandığı ve gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Fotoğraflarda, suratlar haricindeki tüm detayların aynı olduğu fark edildi.

