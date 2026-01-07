Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 3 Ocak'ta kaçırılmasının ardından 48 saatten kısa bir sürede en az dört kez kıyafet değiştirmesiyle tüm dünyanın dikkatini çekti. Yetkililer, bu hızlı değişimlerin Venezuela ile New York arasındaki şiddetli sıcaklık farkından kaynaklanan hipotermi riskine karşı bir önlem olduğunu açıklarken, sosyal medyada ise olayın CIA’nın algı operasyonu olduğuna dair iddialar yayıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD yetkilileri tarafından yakalanmasından sonra arka arkaya giydiği kıyafetler, internette büyük bir tartışmaya yol açtı. 3 Ocak'ta gözaltına alındıktan hemen sonra gri bir Nike Tech eşofman takımıyla görülen Maduro, sonraki transferleri sırasında çeşitli ceket ve kapüşonlularla objektiflere yansıdı. 5 Ocak'ta New York'ta mahkemeye çıktığında ise standart cezaevi kıyafetleri içindeydi; bu, 48 saatten kısa sürede en az dört kez kıyafet değiştirdiği anlamına geliyordu.

Bazı internet kullancılarıi, bu hızlı değişim"bir moda şovuna" benzeterek durumu mizah konusu yaptı. Bazıları ise olayın bir CIA operasyonu olduğunu, Maduro'nun hafifletilmiş ceza karşılığında teslim olmayı ve işbirliği yapmayı kabul ettiğini öne sürdü.

48 saatte içinde 4 kez üstünü değiştirdi: Maduronun kıyafetlerinin ardında gizli bir mesaj mı var?

RESMİ AÇIKLAMADA HİPOTERMİYE VURGU YAPILDI

Tüm bu internet iddialarının ortasında, çok daha sıradan bir açıklama ortaya çıktı: Venezuela ve New York arasındaki sert sıcaklık farkı. Yetkililere göre, sıcaklığın yaklaşık 25 derecen -5 dereceye kadar düştüğü New York'taki DEA genel merkezine varışta, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu belirtilen Maduro, erken hipotermi belirtileri gösterdi.

New York kışının soğuk ve nemli havasına aniden maruz kalmanın ciddi solunum sorunları, inatçı öksürük ve aşırı yorgunluğa yol açabileceği belirtildi. 63 yaşındaki bir kişi için bu riskler, kalp hastalığı veya astım gibi önceden var olan rahatsızlıklarla daha da artıyordu. Buna göre DEA, Maduro’nun sağlığını korumak için kalın siyah bir ceket, altından sarkan bir kazak ve kalın bir kapüşon dahil olmak üzere çok sayıda katmanlı giysi temin etti.

48 saatte içinde 4 kez üstünü değiştirdi: Maduronun kıyafetlerinin ardında gizli bir mesaj mı var?

MADURO’NUN GİYSİLERİ YOK SATIYOR

Maduro'nun yakalandığında Nike eşofmanI giyip giymediği net olmamakla birlikte, kaçırılma olayına ait ilk görüntüler 140 dolar (yaklaşık 6 bin lira) değerindeki ürünün bir anda halk arasında satın alma çılgınlığına yol açtı. Başka bir kıyafet değişikliği ise Maine merkezli bir dış giyim markası olan Origin USA’in ürettiği mavi bir üst oldu.

48 saatte içinde 4 kez üstünü değiştirdi: Maduronun kıyafetlerinin ardında gizli bir mesaj mı var?

Markanın eş sahibi ve emekli ABD Navy SEAL subayı John Gretton "Jocko" Willink Jr., X'te yaptığı paylaşımda "Maduro'ya bu Origin Built By Freedom Kapüşonlu Ürünü giydiren VATANSEVER ile tanışmayı ve hikayeyi dinlemeyi dört gözle bekliyorum..." yazarak reklamını yaptı.

48 saatte içinde 4 kez üstünü değiştirdi: Maduronun kıyafetlerinin ardında gizli bir mesaj mı var?

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY PARMAK ARASI TERLİK

Kıyafet değiştirmelerin nedeni soğuk hava olsa da Maduro’nun görünümünde değişmeyen iki şey vardı: Kalın beyaz çoraplar ve parmak arası terlikler. Bu ayakkabılar, mahkumların ayakkabıları silah veya kendine zarar verme aracı olarak kullanmasını engellemek ve hızlı hareket etme yeteneklerini sınırlamak için ABD federal gözaltı tesislerinde standart olarak giydiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası