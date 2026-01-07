İsrail'in yargı ve siyaset dünyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında görev alan kıdemli bir yargıcın, trafik kazasında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Beersheba Bölge Mahkemesi Başkanı Benny Sagi, Güney İsrail’deki Route 6 karayolunda geçirdiği motosiklet kazasında olay yerinde hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında görevli olan kıdemli yargıç Benny Sagi, motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Pazar günü Güney İsrail’deki Route 6 karayolunda, Kibbutz Kfar Menachem yakınlarında meydana geldi. Polisin ilk bulgularına göre, arazide seyreden bir araç aniden ana yola fırlayarak yargıcın motosikletine çarptı. Bu "alışılmadık" kaza, ihmal, mekanik arıza veya başka faktörlerin olup olmadığını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasına neden oldu.

İsrail'in yargı ve siyaset dünyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında görev alan kıdemli bir yargıcın, trafik kazasında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Beersheba Bölge Mahkemesi Başkanı Benny Sagi, Güney İsrail’deki Route 6 karayolunda geçirdiği motosiklet kazasında olay yerinde öldü.

Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan yargıç aniden öldü! Şüpheli kaza araştırılıyor

Kazanın detayları, olayın sadece sıradan bir trafik kazası olmadığı yönünde şüpheleri artırıyor. İlk polis raporlarına göre, yol kenarındaki arazide ilerleyen bir araç, "aniden" ana karayoluna çıkarak Yargıç Sagi’nin motosikletine çarptı. Acil durum ekipleri, olayın şok edici olduğunu belirtirken, yargıcın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: İHMAL Mİ SABOTAJ MI?

Aracın karayoluna bu denli alışılmadık koşullarda girmesi, polisi geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmaya itti. Kiryat Malachi polis karakolundan trafik kazalarına ilişkin uzman bir ekip, kazaya yol açan faktörlerin ihmal, mekanik arıza veya başka nedenler olup olmadığını belirlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan yargıç aniden öldü! Şüpheli kaza araştırılıyor

Diğer taraftan, Haziran 2024’te Beersheba Bölge Mahkemesi’nin başkan vekili olarak atanan ve geçen yıl Nisan ayında bu görevi kalıcı olarak üstlenen Yargıç Sagi, İsrail yargı sisteminin önde gelen figürlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Hukuki uzmanlığı ve liderliğiyle geniş saygı gören Sagi’nin ani ölümü, ülkenin hukuki ve siyasi çevrelerinde derin bir üzüntü ile endişeye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sagi’yi, dürüstlüğü ve profesyonelliğiyle tanınan "parlak bir hukukçu" olarak övdü. Yüksek Mahkeme Başkanı Isaac Amit, yargı camiasının trajediden dolayı "dehşete düştüğünü" dile getirerek, Sagi’yi meslektaşları tarafından derinden saygı duyulan, iyi yürekli bir insan olarak tanımladı. Adalet Bakanı Yariv Levin de saygılarını sunarak kendisinin istisnai bir yargıç olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası