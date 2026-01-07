ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı sürpriz duyuru, petrol piyasalarında adeta deprem etkisine neden oldu. ABD’nin, siyasi baskı uyguladığı Venezuela’dan 2 milyar dolarlık ham petrol ithal etme anlaşmasına vardığını açıklaması üzerine, petrol fiyatları bugün keskin bir düşüş yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırım altındaki Venezuela’dan 2 milyar dolar değerinde 30 ile 50 milyon varil ham petrol ithal etme konusunda anlaştığını açıklandı. Bu gelişme üzerine petrol fiyatları sert düşüş yaşadı. Anlaşmanın, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’ye arzı artıracağı ve küresel piyasada bol arz beklentisini güçlendirdiği için piyasaları tedirgin etti.

Küresel gösterge Brent ham petrolünün varil fiyatı 11 sent gerileyerek 60.59 dolara, ABD Batı Teksas petrolü (WTI) ise 27 sent düşüşle 56.86 dolara indi. Her iki gösterge de bir önceki işlem seansındaki 1 dolardan fazla düşüşünü genişleterek, piyasada bu yıl için beklenen bol küresel arz beklentisini pekiştirdi.

Petrol fiyatları çakıldı! 3 milyon varil fazla arz riski

ÇİN’E GİDEN PETROL ABD’YE GİDİYOR

Reuters kaynaklarına göre, Washington ve Carakas arasındaki bu yeni anlaşma, başlangıçta Çin'e doğru yola çıkan petrol kargolarının ABD'ye yönlendirilmesini gerektirecek. Venezuela, Trump'ın uyguladığı ihracat ablukası nedeniyle Aralık ortasından bu yana tankerlerde ve depolama tanklarında biriken milyonlarca varil petrolünü sevk edemiyordu.

Abluka, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı yürüttüğü kapsamlı baskı kampanyasının bir parçasıydı. Kampanya, hafta sonu ABD güçlerinin Maduro'yu karçırmasıyla zirveye ulaşmış, üst düzey Venezuelalı yetkililer ABD'yi ülkenin devasa petrol rezervlerini çalmaya çalışmakla suçlamıştı.

PİYASA TAHMİNİ: 2026’DA 3 MİLYON VARİL FAZLA ARZ RİSKİ

ABD’li finans şirketi, UBS analisti Giovanni Staunovo, "Trump'ın Venezuela petrol ithalatına ilişkin paylaşımı bugün erken saatlerde ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıya neden oldu, ancak piyasa katılımcıları bu hacimlerin daha küçük olabileceğine inanıyor gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

Ancak arz fazlası endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor. Morgan Stanley analistleri, geçen yılki zayıf talep büyümesi ve OPEC dışı üreticilerin artan arzı nedeniyle petrol piyasasının 2026'nın ilk yarısında günde 3 milyon varile kadar bir fazlalığa ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Diğer yandan, Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI analistleri, daha ucuz Venezuela petrolünün küresel üretken kapasite genişlemesini yavaşlatabileceğini belirtiyor. Zira Venezuela, amiral gemisi ham petrol türü olan Merey'i, liman tesliminde Brent'in varil fiyatının yaklaşık 22 dolar altında satıyor. BMI analistleri, "Bu durum, özellikle Venezuela rejiminin hayatta kalması halinde, orta vadede petrolün beklenen fiyatını yükseltir," değerlendirmesinde bulundu.

