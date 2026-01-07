Euro Bölgesi'nde enflasyon piyasa beklentisi doğrultusunda geldi. Yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2'ye indi. Enflasyon, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu. Piyasa beklentisi de enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde aralıkta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

ÜLKE ÜLKE AVRUPA'DA ENFLASYON

Enflasyon aralıkta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

