Ara transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 19'luk forvet Sidiki Cherif için kulübü Angers ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Ara transferde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin, golcü transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif için sözlü anlaşmaya vardı. Cherif'in bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı lacivertlilerle Angers arasındaki anlaşmada 4 milyon avro kiralama bedeli, 18 milyon avro satın alma opsiyonu ve 3 milyon avro bonus yer alıyor.

Sidiki Cherif

TERCİHİNİ F.BAHÇE'DEN YANA KULLANDI

19 yaşındaki Fransız golcünün, Premier Lig’den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe’ye verdiği ve cuma günü Fenerbahçe'ye "evet" dediği öğrenildi.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Bu sezon Angers formasıyla 20 resmi maçta mücadele eden 19 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları sarstı.

Haberle İlgili Daha Fazlası