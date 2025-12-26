26 Aralık Resmi Kararları yayımlandı! Asgari ücreti aylık 28 bin 75 lira net olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı resmileşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, bugün Resmi Gazete'de başka neler var?

Resmî Gazete kararları günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Resmî Gazete’de son olarak 21 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7569 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31 inci Oturumu (COP31) ile İlgili 2025/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

–– 2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

–– 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

–– Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği

KARARLAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2025/7)

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2025/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberle İlgili Daha Fazlası