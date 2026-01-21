Teknoloji dünyasının gözü Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisine çevrildi. Galaxy S26 tanıtım etkinliği için geri sayım sürerken, serinin en dikkat çeken modeli S26 Ultra'nın özellikle ve fiyatı şimdiden merak konusu oldu.

Samsung Galaxy S26 Ultra, teknoloji tutkunları tarafından merak edip araştırılıyor. Galaxy S25 serisinin ardından Samsung, 2026 model amiral gemisi telefonlarına odaklandı. Galaxy S26 lansman etkinliğine yaklaştıkça, seriye dair daha fazla ayrıntı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda "Samsung Galaxy S26 Ultra ne zaman çıkacak?" sorusu gündeme geldi.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Galaxy S26 Ultra merakla bekleniyor. Ancak cihazın kesin çıkış tarihi hakkında henüz Samsung tarafından açıklama yapılmadı. Ortaya atılan iddialara göre, Galaxy S26 serisin mart ayında satışa sunabilir. Kesin bilgi için Samsung'un resmi açıklaması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S26 TANITIM ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Samsung Galaxy S26 tanıtım etkinliği için resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Kesin tarih ve detaylar Samsung tarafından resmi olarak duyurulana kadar netlik kazanmayacak.

