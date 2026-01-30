Ümit Karan'dan şaşırtan hamle! İtirafçı olmak istiyor
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve test sonucu pozitif çıkan Ümit Karan'ın savcılığa itirafçı olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.
- Eski milli futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Emniyet işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
- Yapılan testlerde kanında ve saçında kokain tespit edildi.
- Karan'ın "bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.
- Hakimlik ifadesinde suçlamaları reddederek, eski sevgilisinin kendini aklamak için üzerine beyanda bulunduğunu iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifade veren eski milli futbolcu, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
SAÇINDA VE KANINDA KOKAİN ÇIKTI
Karan'ın uyuşturucu test sonucu da hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıkmıştı.
Sabah'ın haberine göre Karan'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi. Eski futbolcunun uyuşturucu trafiğini anlatmak için önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.
İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Tutuklanan Ümit Karan’ın hakimlik ifadesi de ortaya çıkmıştı. Karan verdiği ifadede şunları söyledi:
"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.
"ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE BANA BAĞLANMIŞ"
Ş. yakın zamanda Gökmen’e de görüşme teklifinde bulunmuş, şizofrenik şekilde bana bağlanmış. Arkadaşlarıma sürekli 'Bana Ümit’i geri getirin yoksa hepinizi mahvedeceğim' demiş. Bir insanın birisiyle ömür boyu birlikte olması zorunlu değil, ayrılık da normal bir şey."