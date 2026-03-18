Bayern Münih altyapısına henüz 7 yaşında adım atan, uzun yıllar forma giydiği Alman devinden ayrılıp Temmuz 2022'de İtalyan ekibi Juventus'a geçen Kenan Yıldız, bu kararın nedenini açıkladı. 20 yaşındaki milli yıldız, "Mesele para değildi" dedi.

Juventus formasıyla bu sezon 39 maçta 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, her geçen gün değerini arttırıyor. Serie A kulübü ile sözleşme yenileyen milli oyuncu, İtalya basınından Corriere dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜRK MİLLİ TAKIMI TERCİHİ

Almanya, Regensburg doğumlu Kenan Yıldız, Türk Milli Takımı tercihine yönelik soru üzerine, "Almanya’da beni yeterli görmüyorlardı, hep başkalarını çağırıyorlardı. Sadece ben yeteneklerimin farkında değildim; çocukken katıldığım tüm turnuvalarda MVP seçilirdim. 8 yaşındayken 18 yaşındakilere karşı oynuyordum" cevabını verdi.

"CAN UZUN BENİM KARDEŞİM"

"Bir kardeşim var: Eintracht’ta oynayan Can Uzun. Birlikte büyüdük, birlikte takımda ve milli takımda oynadık, gerçek kardeş gibiyiz. Günde üç kez konuşuruz. Hatta bak şimdi beni arıyor."

"JUVENTUS'TA MUTLUYUM"

"Asla para için oynamadım, kendimi geliştirmek için oynadım. Paranın her zaman bir sonuç olduğunu düşündüm. Ailem bu kısmı hallediyor. Aileme sadece Juventus'ta çok mutlu olduğumu söyledim."

"BAYERN'DE ÇOK FAZLA SORUNUM VARDI"

"Mesele para değildi, para yoktu. Bayern'de çok fazla sorunum vardı. 9 yıl orada kaldım ve hiçbir zaman onların güvenini hissetmedim; her zaman benden daha iyi biri vardı. Ayrılmak kolaydı, hatta doğal diyebilirim."

DEL PIERO KARŞILAŞTIRMASI

"Bu tür karşılaştırmaları sevmiyorum. Ben daha yeni başlıyorum, o ise bir dünya futbol efsanesi, Juve ve futbol tarihinin bir parçası. Kendi hikayemi yazmak, geride kendime ait bir iz bırakmak istiyorum."

LUCIANO SPALLETTI

"O harika bir teknik direktör ve özel bir adam, duyguları olan bir adam."

Haberle İlgili Daha Fazlası