Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Luciano Spalletti ile devam etmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübünün, 67 yaşındaki teknik adamla yeni kontrat imzalaması bekleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray karşısında 5-2 (yenilgi) ve 3-2'lik (galibiyet) skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Serie A ekibi Juventus, bu sezon Igor Tudor'dan sonra göreve gelen Luciano Spalletti ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

5 NİSAN ÖNCESİ İMZALAR ATILACAK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan teknik adam ile 1+1 yıllık mukavele yapacak. Yeni sözleşme için imzaların 5 Nisan (Paskalya) tarihinden önce atılmasının beklendiği aktarıldı.

Juventus, 67 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

