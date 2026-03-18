Juventus'ta Luciano Spalletti için karar çıktı: Tarih belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Luciano Spalletti ile devam etmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübünün, 67 yaşındaki teknik adamla yeni kontrat imzalaması bekleniyor.
Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra teknik direktör Luciano Spalletti ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1+1 yıllık uzatmak istiyor.
- Luciano Spalletti, Juventus'ta bu sezon Igor Tudor'dan sonra göreve geldi.
- Kulüp ile Spalletti arasında yeni sözleşme için imzaların 5 Nisan'dan önce atılması bekleniyor.
- Spalletti yönetiminde Juventus 29 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz Galatasaray karşısında 5-2 (yenilgi) ve 3-2'lik (galibiyet) skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Serie A ekibi Juventus, bu sezon Igor Tudor'dan sonra göreve gelen Luciano Spalletti ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
5 NİSAN ÖNCESİ İMZALAR ATILACAK
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan teknik adam ile 1+1 yıllık mukavele yapacak. Yeni sözleşme için imzaların 5 Nisan (Paskalya) tarihinden önce atılmasının beklendiği aktarıldı.
Juventus, 67 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
