Hakkari şehir merkezinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Berçelan Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında yiyecek arayan iki tilki, bu sırada bir kediyle karşı karşıya geldi. Bulduğu yiyeceği tilkilere kaptırmak istemeyen kedinin sergilediği kararlı ve cesur tavırlar dikkat çekti. İki tilkinin zaman zaman yiyeceğe yaklaşma çabaları kedinin direnciyle sonuçsuz kalırken, doğanın bu sıra dışı mücadelesi çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

