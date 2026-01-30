Kaydet

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi’nde fırtına nedeniyle düşme riski taşıdığı için vinç yardımıyla çatıdan sökülerek bina önüne bırakılan güneş panelleri çalındı. 28 Ocak günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki kadının dev panelleri "çekçek" olarak tabir edilen el arabasına yükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bina önüne bırakılan 8 panelden 5’inin çalınması sonucu yaklaşık 75 bin TL maddi zarara uğradığını belirten bina sakini Zeki Usta, durumu polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

