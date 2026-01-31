Avustralya Açık finalinde korta çıkacak Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic, Melbourne’de tenis tarihine geçecek rekorların peşinde olacak; Alcaraz kariyer grand slam yapan en genç isim olma hedefiyle sahaya çıkarken, Djokovic 25. grand slam zaferiyle tüm zamanların en çok kazanan tenisçisi unvanını tek başına ele geçirmek için mücadele edecek.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finali nefes kesen bir mücadele vaat ederken, kazanan sporcu tenis tarihinde özel bir yere sahip olacak.

"Happy Slam" (Mutlu Slam) olarak anılan ve yıllar içinde etkili pazarlama stratejileriyle çekim alanını giderek genişleten Avustralya Açık, Rod Laver Arena'da yarın dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile turnuvada 10 kez şampiyonluk yaşayan Sırp Novak Djokovic arasındaki tarihi final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Final maçını Alcaraz kazanması halinde dünya 1 numarası olmaya devam edecek. Djokovic ise maçın sonucu ne olursa olsun klasmanda 3. sıraya yükselecek.

Tenis dünyası nefesini tuttu: Avustralya Açıkı kazanan tarihe geçecek

ALCARAZ 87 YILLIK REKORUN EŞİĞİNDE

Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline ulaşan Alcaraz, şampiyon olması halinde kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçecek.

Kariyerinde 2'şer Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkacak Alcaraz, bunu başarması durumunda kariyer grand slam yapan tarihteki 9. erkek tenisçi olacak.

Djokovic'i yenmesi halinde 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde edecek İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kıracak.

Tenis dünyası nefesini tuttu: Avustralya Açıkı kazanan tarihe geçecek

DJOKOVIC'İN '25' İNADI

Tek erkeklerde 24 grand slam şampiyonluğuyla zirvede yer alan Sırp raket Novak Djokovic, yarın Alcaraz'a üstünlük kurması halinde tüm zamanların en çok şampiyon olan sporcusu olarak tarihe geçecek.

Djokovic, halihazırda tek kadınlarda 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile rekoru paylaşıyor.

38 yaşındaki Sırp tenisçi, açık dönemde grand slam zaferine ulaşan en yaşlı tenisçi olacak. Önceki rekor 1972'de 37 yaşında Avustralya Açık'ta şampiyon olan Ken Rosewall'a ait.

10 kezle Avustralya Açık'ı en fazla kazanan sporcu olan Djokovic, bu rekorunu da 11 şampiyonlukla geliştirecek.

Tenis dünyası nefesini tuttu: Avustralya Açıkı kazanan tarihe geçecek

DJOKOVIC 102'NCİ ZAFERİNİ İSTİYOR

ATP şampiyonluklarında üçüncü sırada yer alan Djokovic, yarın kazanması halinde 102. kupa zaferiyle Jimmy Connors ve Roger Federer'e bir adım daha yaklaşacak.

Connors 109 şampiyonlukla listenin zirvesinde yer alırken, Federer 103 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Alcaraz kazanırsa 25. şampiyonluğuna ulaşacak ve aktif oyuncular listesinde Sinner ve Zverev'in önüne geçerek ikinci sıraya yerleşecek.

ALCARAZ VE DJOKOVIC ARASINDA 10'UNCU RANDEVU

Rod Laver Arena'daki final mücadelesinde Alcaraz ile Djokovic, 10. kez karşı karşıya gelecek.

ATP turnuvalarındaki 9 mücadelenin 5'inde Djokovic rakibine üstünlük sağlarken, iki raketin grand slam turnuvalarındaki 5 maçının 3'ünü ise Alcaraz kazandı.

Alcaraz ve Djokovic, 2023 ve 2024'te grand slam finallerinde iki kez Wimbledon'da karşı karşıya geldi. İspanyol raket, ikisinde de şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Tenis dünyası nefesini tuttu: Avustralya Açıkı kazanan tarihe geçecek

ŞAMPİYONA 4,15 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Melbourne'de şampiyonluğa ulaşan sporcu rekor kırmakla kalmayacak, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon lira) para ödülünün de sahibi olacak.

Finalist tenisçi ise Avustralya'dan 2,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 65 milyon lira) ödülle ayrılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası