Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek, adını finale yazdırdı.

Melbourne kentindeki Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar yarı finalinde Aryna Sabalenka ile Elina Svitolina karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda 2'si Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Aryna Sabalenka

Belaruslu raketin finaldeki rakibi, Kazak Elena Rybakina (5) ile ABD'li Jessica Pegula (6) arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.

