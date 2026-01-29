Anadolu Ajansı
Avustralya Açık: Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek, adını finale yazdırdı.
Aryna Sabalenka, yarı finalde Elina Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda finalist oldu.
- Sabalenka, tek kadınlarda 2'si Avustralya Açık olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşadı.
- Finaldeki Sabalenka'nın rakibi, Elena Rybakina ile Jessica Pegula arasında oynanacak maç sonunda belli olacak.
Melbourne kentindeki Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar yarı finalinde Aryna Sabalenka ile Elina Svitolina karşı karşıya geldi.
Tek kadınlarda 2'si Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Belaruslu raketin finaldeki rakibi, Kazak Elena Rybakina (5) ile ABD'li Jessica Pegula (6) arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.
