Jannik Sinner rahat kazandı: Avustralya Açık'ta yarı finalin adı belli oldu
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 2 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Jannik Sinner, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Ben Shelton'ı 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.
- İtalyan raket Sinner, ABD'li Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
- Sinner, yarı finalde Novak Djokovic ile karşılaşacak.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner, dünya 8 numarası Ben Shelton'ı mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı.
Melbourne kentindeki turnuvanın 11'inci gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı. Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sinner, ABD'li Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.
Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 defa Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.
