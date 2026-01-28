Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 2 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner, dünya 8 numarası Ben Shelton'ı mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı.

Jannik Sinner

Melbourne kentindeki turnuvanın 11'inci gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı. Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sinner, ABD'li Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 defa Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası