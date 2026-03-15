Orta Doğu'daki savaş Formula 1'i de etkiledi. Nisan ayında yapılması planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri iptal edildi.

Orta Doğu’daki güvenlik durumu nedeniyle Formula 1'den iptal haber geldi.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir" denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." bilgisi verildi.

