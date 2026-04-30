Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska,Türkiye’de enflasyonun 2026’da yüzde 28’e inmesini, faizin ise yılın ikinci yarısında yüzde 34’e gerilemesini öngördüğünü söyledi.

Deutsche Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Direktörü Christian Wietoska, CNBC-e yayınında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wietoska, Merkez Bankası’nın son dönemde attığı adımları “proaktif” olarak nitelendirirken, ekonomi politikalarının genel olarak kontrollü ilerlediğini söyledi.

MERKEZ BANKASI VE PARA POLİTİKASI

Wietoska, Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizini yükselttiğini ve rezerv politikasını aktif şekilde kullandığını belirterek, “Kurun kontrol edilmesi ve enflasyonun yükselmesinin önüne geçilmesi için adımlar atılıyor” dedi ve şunları ekledi:

"Yerli yatırımcılar dolara yönelmedi, dolarizasyon riski oluşmadı bu iyi bir haber. TL mevduatta kalmaya devam ediyorlar. Ek olarak carry trade tarafında bir miktar aşağı geliş olduğunu gözlemledik en başta. Barış anlaşması sanrasında carry trade tarafına girişler oldu. Şu an itibarıyla yeniden bir indirim beklentimiz var"

PETROL VE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Wietoska, petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi üzerinde kritik etkiye neden olduğunu belirterek, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı taşıyabileceğini söyledi. Petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 düşmesi halinde faiz artırımı ihtiyacının ortadan kalkabileceğini dile getirdi:

"Şu anda faizin yüzde 37'de sabit kalmasını bekliyoruz ama tahmini yaptığımızda fiyatlar bu seviyelerde değildi. Yine de bir faiz artış ihtimalini masadan kaldırmıyoruz. Petrolün ne kadar yüksek kalacağına bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar yüzde 10 aşağı gelirse faiz artışına gerek kalmayabilir"

Enflasyona ilişkin değerlendirmesinde ise yılın ikinci yarısında daha net bir tablo oluşabileceğini ve bu dönemde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini kaydetti:

"Yılın ikinci yarısında bu süreçle alakalı enflasyonla alakalı daha belirgin bir tablo oluştuğunda faiz indirimleri olabilir. Baz senaryomuz bir sonraki adımın faiz indirimi olacağı yönünde. Hala yüksek petrol fiyatları söz konusuyken faiz artırımı ihtimali de masada. Sadece Türkiye için değil her yerde aynı beklenti oluşmuş durumda. Avrupa tarafında da faiz artışları görebiliriz."

2026 SENARYOSU: FAİZ %34, ENFLASYON %28

Deutsche Bank’ın baz senaryosuna göre yılın ikinci yarısında faizin yüzde 34 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun ise yüzde 30’un biraz altında, yaklaşık yüzde 28 seviyelerinde gerçekleşebileceği öngörülüyor. Büyüme beklentisi ise yüzde 3–3,5 aralığında.

YABANCI YATIRIMCI VE REZERVLER

Wietoska, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin sürdüğünü belirterek, özellikle gıda fiyatları ve iç talebin yakından izlendiğini söyledi.

Türkiye’nin rezerv yapısının gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü olduğuna dikkat çeken Wietoska, kullanılan rezerv tamponlarının zamanla yeniden toparlanabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Dolarizasyon var mı gibi konular. Burada izlenmesi gereken iki önemli konu var. Gıda fiyatları çok yakından takip edilecek bu dönemde. Bir şekilde buna bir mali cevap gelecek mi bunu takip etmemiz gerekiyor. Genel olarak büyüme de zorluklarla karşılaşmış durumda dış faktörlerden dolayı. İç talep bundan ne kadar etkilenecek bu da önemli"

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi bir yere sahip rezerv yapısı olarak. Tamponları var Türkiye'nin şu an itibarıyla. Siz elinizdeki tamponları kullanıyorsunuz son birkaç yıldır. O tamponlar bu gibi şoklarda kullanılmak içindi. Rezervlerin tekrar eski seviyelerine gelmesini bekliyoruz"

