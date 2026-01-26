Rotamı kaybettim hükümsüzdür!

Her maçın final olduğu bir süreçten geçiyor Fenerbahçe ancak bu havada oynamıyor. Şampiyonluk hayali kuruyor ama şampiyonluk isteyen bir takım kadar savaşmıyor. Eksiklere baksan Göztepe dezavantajlı, saha desen Fenerbahçe’nin, top hakimiyeti de sarı lacivertlilerde amma velakin ilk yarı 1-1!!! Problem nerede? Çok basit, ritim bozukluğu… Sen geri pas, yan pas yaparak topu eveleyip gevelersin rakibin dikine iki pasla golü bulur. Onlar haddini bilerek oynar sen hedefini unutarak!

Nene lazım senin!

Ligin en az gol yiyen takımına karşı büyük bir kademe hatasını değerlendirip öne geçiyorsun, sonra eleğini asıyorsun, arkadaş maç mı bitti, şampiyon mu oldun, hayırdır?! Solda Musaba hamlesini alkışladım Tedesco’nun. Kerem bu formuyla hak etmiyordu, Musaba ise takıma hız kazandıran tek oyuncuydu. Ancak sayın Tedesco, millî takımın sağ beki Mert neden kulübede? Yetenekli ama geçen, savunmacı ama stoper Yiğit neden orada? Hem de önünde sıfır savunma katkısıyla savruk Nene varken!

Sana yazar Tedesco

Kimse kusura bakmasın; birçok başarısını alkışladığımız, rekorlarını manşetlere taşıdığımız Tedesco bu sefer sınıfta kaldı. Göztepe ise elindeki imkânlarla yine çok büyük bir oyun çıkararak alkışı hak etti. Hakem Cihan Aydın, üzerindeki baskıya rağmen vasatın üzerinde bir performans sergiledi. Nihayetinde puanların paylaşıldığı gecede Fenerbahçe yenilmezliğini korusa da zirvene uzaklaşmaktan kaçamadı. Tedesco’dan acilen bir güncelleme gelmesi şart.

Maçın adamı: Janderson

