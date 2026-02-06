Bu henüz fragman

N’Golo Kante şarkıları söyleyen Fenerbahçe için öylesine bir maçtı aslında. Musaba, Guendouzi, Cheriff derken Kante’yle çıtayı en yükseğe dayayıp, gözünü şampiyonluğa diken sarı lacivertliler başka bir havada, 2020-21’de veda ettiği Süper Lig’e geri dönme çabasındaki Erzurum başka bir havadaydı. Tedesco, yedek ağırlıklı bir kadro sürdü sahaya. Mert Günok, 11 yıl sonra sarı lacivertli formayla sahne aldı. 17’lik Kamil Efe’nin ilk A Takım tecrübesiydi. Tandemde Çağlar’a Yiğit Efe eşlik ediyor, sol beki Oğuz tutuyordu.

Dadaş erken sevindi

Orta sahası ve hücum hattı ise ilk on bire aşina isimlerden oluşuyordu ve oyunun hâkimi ev sahibiydi. Ancak istatistiksel üstünlüğe rağmen ilk yarıyı önde kapatan Erzurum oldu. Kerem’in formsuzluktaki istikrarı sürerken, Mert ile Kamil Efe anlaşmazlığı, topun Erzurum’u sevmesi, Mustafa’nın golüne dönüştü. Dadaşlar sevinedursun, Kadıköy’de kimse umursamadı geriye düşmeyi. Keyifler öylesine yerindeydi işte.

Tedesco müdahale etti

Yine de Tedesco’nun takımın havasını bozmaya niyeti yoktu. İkinci yarıya başlarken takıma dokundu İtalyan; Mert, Talisca, Guendouzi, Asensio aynı anda oyuna dâhil oldu, Fenerbahçe kendini buldu. Gol makineleri Asensio ile Talisca klas vuruşlarla maçı kopardı. Denk olmayan güçlerin mücadelesinde sonuç kaçınılmazdı. Fenerbahçeliler sevindi ama asıl beklenti, Kanteli kadroyu izlemek, yeni golcüye kavuşmak. Gençler düşünsün diyelim…

Maçın adamı: Talisca

