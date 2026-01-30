Bilet cepte olunca…

İlk sekiz umutlarını Aston Villa maçında kaybeden Fenerbahçe, cebinde play-off biletiyle gittiği Romanya’dan beraberlikle döndü. Golü İsmail Yüksek attı ama maçın kahramanı kaleci Ederson oldu! Tamam eksik çok, rotasyon mecburiydi de, kaptanları Olaru olmasa mahalle takımı FCSB karşısında bu oyunun kabul edilebilir değil. Verilen pozisyonları savunma bloğundaki zorunlu değişikliklere bağlasak, bireysel hataları nereye koyacağız?

Kayıp yıldızlar kumpanyası

Orta sahada İsmail’i ayrı tutalım hem hücumda hem savunmada takım lideri oldu. Ama Kerem’i, Nene’yi ve elbette En-Nesyri’yi ne yapalım? Beklentinin altında kalan Talisca, Asensio’yu aratsa da klas dokunuşlarıyla oyuna renk kattı. Fakat Nene topla vasat, topsuz oyunda hiç yok. Kerem desen ayrı hikâye, sanki futbol bilgisini Benfica’da bırakmış gibi. Korner atışları olmasa olumlu hareketi yok. En Nesyri ise istikrar hikayesi!!!

Gerçek oyun bu olmamalı

Tam 9 maç sonra sarı lacivertli formayla sahne alan Faslı, bıraktığı yerden devam etti. Tüm beceriksizliğiyle saç baş yoldurdu Bükreş’te. Derken… Rumenlerin değişiklikleri iş yaparken, Tedesco’nun hamleleri sarı lacivertlilerin zaten dengesiz olan ritmini hepten bozdu ve kaçınılmaz son! Fenerbahçe rakibi bile olamayacak FCSB’le beraberliğe razı oldu, mağlubiyetten kurtuldu. Kocaeli deplasmanı öncesi, iş kazası diyelim, rehavet diyelim… Yok oyun buysa, bu takım ne Avrupa’da gider ne ligde güler.

Maçın adamı: Ederson

