Eski manken Güzide Duran, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy ile süren boşanma davasında mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Duran, “Tek isteğim, bir an evvel boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak” dedi.

Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy’un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi.

OKAN BURUK VE FİKRET ORMAN TANIK OLARAK DİNLENECEK

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı. Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, Adnan Aksoy’un tanıkları olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

Güzide Duran’ın boşanma davasında 2 sürpriz tanık! Eski mankenin tek isteği var

"BİR AN EVVEL BOŞANMAK VE ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ İSTİYORUM"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.

