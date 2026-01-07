Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen Kızılcık Şerbeti, bu kez yaşanan oyuncu kriziyle gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün, 5 Ocak tarihinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması, çekim takvimini olumsuz etkiledi.

Yaşanan gelişmenin ardından set programında aksamalar meydana gelirken, fenomen dizinin bu hafta yayınlanması planlanan yeni bölümü de gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜ ERTELENDİ

Son yılların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, 2 Ocak’ta yayınlanması beklenen yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ertelemiş, izleyicinin karşısına tekrar bölümüyle çıkmıştı. Dizinin sıkı takipçileri, gözlerini 9 Ocak’ta yayınlanması planlanan yeni bölüme çevirirken, yaşanan son gelişme planları altüst etti.

Uyuşturucu soruşturması Kızılcık Şerbeti’ni vurdu! Dizinin geleceği belirsizliğe düştü

Dizide “Fatih” karakterini üstlenen Doğukan Güngör’ün, 5 Ocak’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişme, hafta boyunca yapılması planlanan çekimlerin durmasına neden oldu.

DOĞUKAN GÜNGÖR ADLİ TIP’A SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü gözaltına alınan Güngör, dün akşam saatlerinde uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Oyuncunun bugün adliyeye çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

İZLEYİCİLER AÇIKLAMA BEKLİYOR

Güngör’ün soruşturma süreci nedeniyle çekimlere katılamaması, dizinin yayın takviminde de aksamalara yol açtı.

İddiaya göre yapım ekibinin, yaşanan belirsizlik nedeniyle bu hafta da yeni bölüm yerine tekrar bölüm yayınlama seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

Kanal ve yapımcı cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin gelecekteki yayın planının soruşturmanın seyrine göre netlik kazanması bekleniyor. İzleyiciler ise dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.

