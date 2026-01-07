Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen’in, enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı bildirilmişti. 97 yaşındaki Dormen'in durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Usta sanatçı Haldun Dormen dün (6 Ocak 2026) geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kontrol amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu hakkında sosyal medya sayfasından bugün bir açıklama yayınlanan Dormen sağlık durumunun iyiye gittiği belirtti.

HALDUN DORMEN'İN SON DURUMU

HALDUN DORMEN'İN SON DURUMU

Haldun Dormen'in Instagram hesabından yapılan açıklamada; "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum.

Sevgilerimle." denildi.

