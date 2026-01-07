Revna Sarıgül içini döktü! Boşanma sürecindeki eşi Ömer Sarıgül’e sert suçlamalar
Sosyete dünyasının uzun süredir konuşulan çiftlerinden Revna Sarıgül ile iş insanı Ömer Sarıgül, aldıkları boşanma kararıyla gündeme oturdu. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin ayrılığı ve yaşanan süreç magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Nafaka talepleri, tazminat iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla çok konuşulan ayrılığın taraflarından Revna Sarıgül yaşadıklarını anlatıp içini döktü.
2019 yılında dünyaevine giren Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül’ün evliliği, son dönemde açılan boşanma davasıyla gündeme geldi. Boşanma dosyasına göre, Revna Sarıgül 1,5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ederken, Ömer Sarıgül’ün bu taleplere karşılık 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira nafaka önerdiği öne sürüldü.
REVNA SARIGÜL SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Taraflar arasında yalnızca nafaka değil, lüks araçlar, maddi destek ve yaşam giderleri konusunda da anlaşmazlık yaşandığı iddiaları ortaya atıldı. Bir süredir sessizliğini koruyan Revna Sarıgül, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla bozdu. Sarıgül, boşanma sürecinde yaşadıklarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.
BASKI, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDET…
Paylaşımında, çocuklarının zarar görmemesi için bugüne kadar açıklama yapmaktan özellikle kaçındığını belirten Sarıgül, hakkında ortaya atılan iddialara daha fazla sessiz kalamayacağını ifade etti. Evliliği boyunca maruz kaldığı baskı, psikolojik ve ekonomik şiddetten söz eden Sarıgül, kendisi hakkında bilinçli olarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.
Revna Sarıgül, çocuklarının babası olan Ömer Sarıgül’ün ayrılık sürecinin ardından maddi destekte bulunmadığını, hatta çocuklarını okula götürüp getirdiği aracı dahi geri istediğini öne sürdü. Söz konusu aracın, kendi aracının satılmasıyla elde edilen paranın da kullanılması sonucu alındığını belirten Sarıgül, ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarıyla birlikte geçici olarak annesinin evine taşınmak zorunda kaldığını açıkladı.
“MADDİ DESTEKTE BULUNMADIĞI GİBİ OKUL ARACINI GERİ İSTEDİ”
Revna Sarıgül’ün Ömer Sarıgül hakkında dikkat çeken açıklamaları şöyle: