Sosyete dünyasının uzun süredir konuşulan çiftlerinden Revna Sarıgül ile iş insanı Ömer Sarıgül, aldıkları boşanma kararıyla gündeme oturdu. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin ayrılığı ve yaşanan süreç magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Nafaka talepleri, tazminat iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla çok konuşulan ayrılığın taraflarından Revna Sarıgül yaşadıklarını anlatıp içini döktü.

2019 yılında dünyaevine giren Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül’ün evliliği, son dönemde açılan boşanma davasıyla gündeme geldi. Boşanma dosyasına göre, Revna Sarıgül 1,5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ederken, Ömer Sarıgül’ün bu taleplere karşılık 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira nafaka önerdiği öne sürüldü.

REVNA SARIGÜL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Taraflar arasında yalnızca nafaka değil, lüks araçlar, maddi destek ve yaşam giderleri konusunda da anlaşmazlık yaşandığı iddiaları ortaya atıldı. Bir süredir sessizliğini koruyan Revna Sarıgül, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla bozdu. Sarıgül, boşanma sürecinde yaşadıklarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

BASKI, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDET…

Paylaşımında, çocuklarının zarar görmemesi için bugüne kadar açıklama yapmaktan özellikle kaçındığını belirten Sarıgül, hakkında ortaya atılan iddialara daha fazla sessiz kalamayacağını ifade etti. Evliliği boyunca maruz kaldığı baskı, psikolojik ve ekonomik şiddetten söz eden Sarıgül, kendisi hakkında bilinçli olarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Revna Sarıgül, çocuklarının babası olan Ömer Sarıgül’ün ayrılık sürecinin ardından maddi destekte bulunmadığını, hatta çocuklarını okula götürüp getirdiği aracı dahi geri istediğini öne sürdü. Söz konusu aracın, kendi aracının satılmasıyla elde edilen paranın da kullanılması sonucu alındığını belirten Sarıgül, ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarıyla birlikte geçici olarak annesinin evine taşınmak zorunda kaldığını açıkladı.

“MADDİ DESTEKTE BULUNMADIĞI GİBİ OKUL ARACINI GERİ İSTEDİ”

Revna Sarıgül’ün Ömer Sarıgül hakkında dikkat çeken açıklamaları şöyle:

“İçinde bulunduğum boşanma süreci ile ilgili basında çokça haber çıkıyor. Çocuklarımın zarar görmemesi için en başından beri son derece özenli davrandım. Benim hiçbir açıklama yapmamış olmama rağmen boşanmam konusunda doğru ya da yanlış herkesin bir fikri oldu. Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez. Yaşadıklarımı ve yaşadıklarımın üzerimde bıraktığı etkileri tarif etmem mümkün değil. Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar, iftiralar ve bilinçli olarak benimle ilgili olumsuz algı oluşturma çabaları hayatımda onarılması zor izler bıraktı. Ortada mahkemece verilmiş resmi bir karar olmasına rağmen “para için çocuklarımı kaçırdığım” imajı bile oluşturulmaya çalışıldı. İnancım, ahlakım, anneliğim ve kadınlığım üzerinden yapılan ithamlara kayıtsız kalmamaya karar verdim. Çocuklarımın babası, ayrı yaşamaya başladıktan sonra çocuklarım ve benim için maddi destekte bulunmadığı gibi çocuklarımı okula götürüp getirdiğim tek arabayı bile benden geri istemiştir. Üstelik söz konusu araç, kendi aracımın satılması sonucunda elde edilen para da kullanılarak alınmış ve kendi şirketi üzerine yapılmıştır.”

“ANNEMİN EVİNE TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM”

“Çocuklarımın ihtiyaçlarını ve evin giderlerini karşılayacak ekonomik gücüm olmadığından çocuklarım ile beraber geçici olarak annemin evine taşınmak zorunda kaldım. Sizinle iletişimde olmak bana her zaman güç verdi. Bir kadın olarak tanımadığım onca insandan dua, iyi dilek ve destek görmek benim için tarifsiz derecede kıymetli. Beni tanıyanlar kim olduğumu biliyor. Bilmeyenler için ise vicdanım son derece rahat. Özetle aile terbiyemle uzun zamandır yürütmeye çalıştığım, yaşadığım acıları en yakınım olan ailemle bile paylaşamadığım bu sadakatsiz, psikolojik ve ekonomik şiddet ortamı artık benim için dayanılmaz hal almıştır. Tüm bu süreçte tek dayanağım, doğruların er ya da geç ortaya çıkacağına ve çocuklarım için en hayırlı sonucun gerçekleşeceğine olan inancımdır.”

