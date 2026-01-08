Manisaspor'dan Ocak 2008'de Beşiktaş'a transfer olan, siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayanb Filip Holosko, 6 yıl formasını giydiği takımın performansını değerlendirdi.

Filip Holosko, Süper Lig'de 17 haftalık ilk devrede 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu liderin 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş hakkında konuştu.

"SERGEN YALÇIN İLE DAHA İYİ OLACAKLARDIR"

41 yaşındaki eski futbolcu, "Son 2 sezonu çok iyi geçirmiyorlar. Ama Sergen Yalçın ile daha iyi bir performans göstereceklerdir. Takımı daha önce şampiyonluğa taşımış bir teknik adam. Umarım bu hoca ile daha iyi bir pozisyona ulaşacaklardır" yorumunu yaptı.

Türkiye'de çalışma planları hakkında "Belki Türkiye'de menajer olarak olarak çalışmayı düşünebilirim" diyen Holosko, "Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Bana çok enerji verdiler. En büyük Kartal" ifadelerini kullandı.

Filip Holosko

"SÜPER KUPA PENALTILARA GİDER"

Filip Holosko, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali hakkında ise "Her iki takım da çok iyi, ligde ilk 2 sırada olan takımlar. Birbirleriyle her zaman büyük mücadele içinde olan takımlar. Maçın normal süresinin berabere biteceği ve karşılaşmanın uzatmalara ve penaltılara gideceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.





