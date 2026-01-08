Beşiktaş’ın kiralık yıldızı Cengiz Ünder formayı çok sevdi. Fenerbahçe’den kiralanan millî yıldız, Sergen Yalçın sayesinde futboldan yeniden tat almaya başladığını belirterek gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymek istediğini dile getirdi. Öte yandan Salih Özcan transferinde taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanamazken sol bek transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder, kariyerine siyah beyazlı takımda devam etmek istediğini açıkladı. Tecrübeli kanat oyuncusu, hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kamp ortamının son derece pozitif olduğunun altını çizen Cengiz, “Kamplar genelde yorucu olur, bizim antrenmanlarımız da gerçekten çok yoğun geçiyor. Ancak takım içinde çok pozitif bir hava var. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Sıkı çalışıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey gayet iyi” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş, Norveçli yıldızla yollarını ayırdığını açıkladı

AVRUPA’DAKİ GİBİ

Beşiktaş’a transfer olmadan önce de Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüştüğünü belirten Cengiz Ünder, hocasına olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: Sergen Hoca’nın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren tekrar konuştuk. Sergen Hoca’yla çalışmayı seviyorum. Antrenmanları gerçekten çok şiddetli ve Avrupa’da yaptığım çalışmalarla neredeyse aynı seviyede. Gelecek sezon da Beşiktaş’ta oynamayı istiyorum. Sergen Yalçın’la çalıştığım için gerçekten çok mutluyum.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mert Günok, sosyal medyadan veda etti

SALİH ÖZCAN DİRETİYOR

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Salih Özcan transferinde taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanamadı. Siyah beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Salih Özcan ise alacağından feragat etmeye sıcak bakmıyor. Borussia Dortmund cephesinin ise oyuncuya, sezon sonuna kadar olan alacaklarını bırakması hâlinde ayrılığa izin verebileceğini iletti. Millî oyuncunun yapacağı tercih transfer durumunu netleştirecek.

Nuno Tavares

PİTON OLMAZSA TAVARES

Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Lucas Piton için kulübü Vasco de Gama son anda zorluk çıkardı. Brezilya Serie A ekibi ödeme şartlarında yeni düzenleme yapmak istiyor. Bu durumdan rahatsız olan siyah beyazlı yöneticiler, Lazio’nun sol beki Nuno Tavares için nabız yoklamaya başladı. Ancak Portekizli sol bekin maliyeti Piton’a göre iki katı. Vasco de Gama ile yapılacak son görüşmenin ardından transferin ya imza atılacak ya da Tavares’e gidilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası