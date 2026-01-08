Reuters'ın haberine göre Rusya'ya giden Palau bayraklı Elbus adlı petrol tankeri Karadeniz'de İHA saldırısına uğradı. Gemi, Türk Sahil Güvenlik'ten yardım istedi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya'ya doğru giden bir petrol tankeri Karadeniz'de İHA saldırısına uğradı ve bunun üzerine rotasını değiştiren gemi, Türk Sahil güvenlikten yardım istedi.

İHA saldırısına uğrayan tanker Türkiyeden yardım istedi



Lloyd's List Intelligence adlı deniz ulaşımı şirketi, Palau bayraklı Elbus gemisinin Çarşamba günü makine dairesini hedef alan "insansız deniz aracı ve drone saldırısına" maruz kaldığını ve 25 mürettebat arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını veya çevre içib bir tehlike meydana gelmediğini duyurdu.

Güvenlik kaynakları, yapılan değerlendirmeye dayanarak olayın bir İHA saldırısı olduğunu belirtti. Olayın arkasında kimin olduğu henüz açıklanmadı.

İNEBOLU AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

Lloyd's List Intelligence, ayrıca geminin Singapur'dan Rusya'nın Novorossiysk limanına doğru yola çıktığını aktardı. Deniz trafiği verileri, Elbus gemisinin Karadeniz üzerinden doğuya doğru olan önceki rotasından saparak, İnebolu limanının birkaç kilometre açıklarında demirlediğini gösterdi.



İHA saldırısına uğrayan tanker Türkiyeden yardım istedi

Kasım ayı sonlarında, Ukrayna donanmasına ait İHA'ların Karadeniz'de Rusya'ya giden iki tankere saldırmasının ardından Rusya tepki göstermişti. Bu olaylar Moskova'nın misilleme tehdidinde bulunmasına ve Ankara'nın sükunet çağrı yapmasına neden oldu. Aralık ayı başlarında Rus bayraklı bir başka gemi de denizde saldırıya uğradığını bildirdi, ancak Kiev bu olayda herhangi bir rolü olduğunu reddetti. Ukrayna Güvenlik Servisi, Elbus'un karıştığı olayla ilgili sorulara cevap vermedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası