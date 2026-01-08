Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5’i öğretmen olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazanın, Sarıoğlan Palas Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerin bulunduğu otomobille başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Sarıoğlan Palas Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmenlerin yer aldığı Zehra Gümüş idaresindeki otomobil, Palas Mahallesi Kayseri 3. Cadde'de Furkan Burak yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 öğretmen ile Furkan Burak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

