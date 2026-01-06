İhlas Haber Ajansı
'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı.
Özetle
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı.
- Ceyda Ersoy, devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Soruşturma, ünlü isimleri hedef alıyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
- Ersoy'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
CEYDA ERSOY GÖZALTINDA
Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adını bir yarışma programı ile duyuran Esra ile Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı.
Ersoy'un işlemleri sürüyor.
