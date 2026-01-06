İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

CEYDA ERSOY GÖZALTINDA

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adını bir yarışma programı ile duyuran Esra ile Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı.

Ersoy'un işlemleri sürüyor.

