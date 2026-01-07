İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasında geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında, test sonucu pozitif çıkan isimler arasında yer alan Mümine Senna Yıldız’ın sosyal medyada yaptığı ayet paylaşımı dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan kan ve saç örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporları açıklanırken Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Mümine Senna Yıldız’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin testlerinde “kokain” maddesine rastlandığı, bazı şüphelilerin test sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi.

AYETE YER VERDİ

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Mümine Senna Yıldız cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’den bir ayet paylaştı.

Ünlü fenomen, Instagram hesabında Hicr Suresi 97. ayete yer vererek, “Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz…” cümlelerini paylaştı.

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Mümine Senna Yıldız’dan ayetli paylaşım

ŞEYMA SUBAŞI’DAN KUR’AN-I KERİM PAYLAŞIMI

Öte yandan soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden Şeyma Subaşı da benzer bir hamlede bulunmuştu. Subaşı, yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafı paylaşarak gönderisine “El Hafız” notunu düşmüştü.

