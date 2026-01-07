Balıkesir’de kamp alanında kaybolduktan 8 gün sonra gölde cansız bedenin bulunan Elif Kumal’ın aracı içindeki son görüntüleri olduğu öne sürülen kayıtlar ortaya çıktı. Görüntülerde Kumal’ın direksiyon başında kendisini videoya çeken kişiye bakarak el salladığı anlar yer aldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda gittiği kamp alanında kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal, 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunmuştu.

Ön otopsi raporunda Kumal’ın ölüm sebebi ‘suda boğulma’ olarak açıklanmış, genç kadının vücudunda kurşun yada yaralanma izinin bulunmadığı belirtilmişti.

Elif Kumal'ın son görüntüsü olduğu iddia edilen görüntü

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Daha önce kendi evinden ayrılırken yürürken görüntüleri ortaya çıkan Elif Kumal’ın bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Kumal’ın son görüntüsü olduğu iddia edilen görüntülerde, cansız bedeninin bulunduğu aracı sürdüğü, kendisini kameraya çeken kişiye el salladığı görüldü.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

Elif Kumal’ın kaldığı kamp alanını, sevgilisi Enis G. ile yaşadığı tartışma sonrasında terk ettiği iddia edilmiş, genç kadından bir daha haber alınamamıştı. Kamp çevresindeki orman ve göleti tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası bulmuştu.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. gözaltına alınmıştı. Enis G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri, kayıp ihbarını saatler sonra yapması, ifadesini değiştirmesi şüphe oklarını üzerine çevirmişti.

AİLESİNDEN 'CİNAYET' İDDİASI

Elif Kumal’ın ağabeyi İbrahim Kumal ise kardeşini sevgilisinin öldürdüğünü iddia etmişti. Kumal, şunları söylemişti:

Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. Sosyal medyada o gece paylaştığı videolarda yanında tüfek görünüyor. Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis G.'nin aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz.

GÖLDEKİ ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarının 8. gününde akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etmiş, araçtan çıkarılan Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Elif Kumal'ın kullandığı ve gölete giren 16 ATB 289 plakalı araba balon yöntemi ile şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alınmış, üzerinde inceleme ve araştırmalar başlatılmıştı.

ÖÜM SEBEBİ 'SUDA BOĞULMA' ÇIKMIŞTI

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsi raporunda Elif Kumal’ın ölüm nedeni boğulma olarak belirtilmişti. Kumal’ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı ifade edilmişti.

ARABADA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Elif Kumal’ın gölden çıkarılan ve incelenen aracına ilişkin ilk bulgularda sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı bilgilerine ulaşılmıştı. Arama çalışmalarının ilk günlerinde bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşmişti.

Hayatını kaybeden Elif Kumal

Kumal’ın aracında yapılan incelemede;

Ön lastiklerin patlak olduğu,

Vİtesin park (P) konumunda olduğu,

Sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olduğu,

El freninin çekili olduğu görülmüştü.

