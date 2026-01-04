Balıkesir’de 8 gündür kayıp olarak aranan Elif Kumal’ı arama çalışmaları sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. Kamp alanında silah sesleri duyduklarını söyleyen gençlerin ardından Elif’in ağabeyi İbrahim Kumal da çarpıcı açıklamalar yaptı. Kumal “Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz” diye konuştu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kamp alanında kalan 33 yaşındaki Elif Kumal, sevgilisi ile yaşadığı tartışma sonrasında kendi aracıyla kamp alanından ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası bulmuştu. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ise gözaltına alınmıştı. E.G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri şüphe oklarını kayığ Elif’in erkek arkadaşına çevirmişti.

Elif Kumal’ı arama çalışmaları 8. günde de devam ederken ağabeyi İbrahim Kumal, dikkat çeken iddialarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan İbrahim Kumal, kardeşinin sevgilisinin öldürdüğünü iddia etti.

Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren İbrahim Kumal, şunları söyledi:

Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. Sosyal medyada o gece paylaştığı videolarda yanında tüfek görünüyor. Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis G.'nin aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz.

Öte yandan Elif Kumal’ın arkadaşları da sevgilisi Enis G.’nin jandarmaya tüfeği olmadığını söylediğini arabasından ise tüfek çıktığını belirtti. Enis G. yüzündeki tırnak izlerinin da çok önceden olduğunu iddia etmiş, jandarma ise izlerin yeni olduğunu söylemişti.

Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede kamp yapan gençlerden biri o gece yaşananları şöyle anlatmıştı:

Cumartesi akşamı, biraz daha ileride, göletin alt tarafında 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri sweat ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti. Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine ‘Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm. Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi. Farlı, off-road donanımlı bir araçtı. O da yanımızdan geçti ve yine 15-20 dakika Yukarıyapıcı yoluna doğru gitti. Orada biraz dolandıktan sonra geri geldi, tekrar yanımızdan geçip gitti. Yani olay bundan ibaret.

