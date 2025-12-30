Balıkesir’de sevgilisi ile tartıştıktan sonra kamp alanını terk eden ve sırra kadem basan kayıp Elif Kumal’ın ağabeyi İbrahim Kumal konuştu. Şu anda varsayımlar üzerine hareket edildiğini belirten Kumal “Olay Cumartesi akşamı olmuş. Pazar günü haberimiz oldu. Arada kayıp zamanlar var. En ufak bir iz yok” dedi. Kumal, kardeşi ve sevgilisi arasında daha önce problemler olduğunu da söyledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal’ı arama çalışmaları üçüncü günde de devam ediyor.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de botlarla gölette arama gerçekleştiriyor.

Kayıp Elif'in ağabeyi İbrahim Kumal

“ÇIKAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Çalışmalar hem karadan hem havadan sürerken, Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kumal “Bir kaza durumu olsa ya da bir yere takılsa gidebileceği yollar belli, 'çıkar' diye düşünüyoruz. Bu zamana kadar bulunurdu. Elimizden geldiği kadar civardan bilgi toplamaya çalışıyoruz ama şu an için net bir bilgimiz yok. Aramalara devam ediyoruz" dedi.

“DAHA ÖNCE DE PROBLEMLERİ VARMIŞ”

Kardeşinin sevgilisi ile arasında daha önce de problemler olduğunu söyleyen İbrahim Kumal şöyle konuştu:

Bana yansıtılmamış, ben de yeni öğrendim. Onlar zaten kamp yapıyorlarmış. Kardeşimi de davet etmişti, o da gelmiş. Zaten ara ara geliyorlardı; 1-2 saatlik ateş yakma, sohbet etme gibi. Sonrasında aralarında tartışma çıkıyor, kardeşim kızıyor, arabaya binip gidiyor ve ondan sonra bir daha haber alınamıyor. Tahmin edilen süreç bu. Bütün arama çalışmaları Kapıdağ Yarımadası'nda yürütülüyor. Bildiklerim bu kadar.

350 KİŞİLİK EKİP

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdek Kaymakamı Hasan Göç “Toplamda 350 kişiyle çalışmalarımız devam ediyor. Olabilecek bütün alternatifler değerlendirilerek, olayın meydana geldiği bölgeden dışa doğru ayrıntılı bir şekilde her yeri adım adım tarayıp tüm izleri takip ederek araştırmamızı sürdürüyoruz” dedi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası buldu. Öte yandan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın erkek arkadaşı E.G. gözaltına alındı. E.G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri dikkat çekerken, ifadesini birden fazla kez değiştirdiği ortaya çıktı.

