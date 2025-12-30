Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken erkek arkadaşı E.G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal’dan 3 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı'ya konu olan Elif Kumal'ın kaybında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kampta kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor. Kapıdağ Yarımadası’nda yürütülen çalışmalarda jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Bandırma Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (BAK) de arama faaliyetlerine katıldı.

Sevgilisinin yüzünde tırnak izlerine rastlandı! Elif Kumala ne oldu, bulundu mu?

Edinilen bilgilere göre, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yapan Elif Kumal’ın, kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla alandan ayrıldığı öğrenildi. Kumal’dan o saatten sonra haber alınamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal’ın kullandığı aracın ne Erdek ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi.

Bunun üzerine bölgede geniş çaplı bir seferberlik başlatıldı. AFAD’ın dron destekli arama timleri, 50’den fazla jandarma komando, iz köpekleri, UMKE ekipleri ve gönüllüler Yukarıyapıcı Göleti çevresi ile ormanlık alanları karış karış tarıyor. Bölgeyi yakından tanıyan off-road grupları da çalışmalara destek veriyor.

ARACININ PARÇALARI BULUNDU

Arama çalışmalarına jandarma arama kurtarma birimlerine bağlı dalgıçlar da dahil edildi. Ekipler, gölet ve çevresindeki su kaynaklarında su altı arama faaliyetlerine başladı. Ayrıca arama sırasında, Elif Kumal’ın kullandığı araca ait olabileceği değerlendirilen bir parçaya ulaşıldığı, parçanın bulunduğu noktada aramaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, Elif Kumal’ı gören, aracına rastlayan ya da olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmelerini istedi. Bölgede arama ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Arama çalışmalarına katılan Sadık Demir, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, Elif Kumal’ın kaybolduğunu ilk kez pazar günü öğrendiğini belirterek, "Arkadaş beni Kapıdağ’ın girişinde gördü pazar günü saat 11 sularında. Kız arkadaşının kaybolduğunu söyledi. Ben de ‘hemen gidelim arayalım’ dedim. "Jandarmaya haber verdin mi" diye sordum. "Vermedim’"dedi. Sonra geldik Kapıdağ’a aramaya başladık. Ondan sonra hâlâ arıyoruz yani şu an" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayın Müge Anlı'ya dahil edilmesiyle birlikte bazı detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Kumral’ın sevgilisi E.G.’nin ailesinin de Yarımada bölgesinde yaşadığı belirtilirken, E.G.’nin bölgeyi oldukça iyi bildiği ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında, sevgilinin ifadesini birden fazla kez değiştirdiği ortaya çıktı. İlk ifadesinde aralarında herhangi bir kavga yaşanmadığını söyleyen E.G.’nin, daha sonra verdiği beyanlarda çelişkiler bulunduğu ileri sürüldü. E.G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri ise iddiaları güçlendiren detaylar arasında yer aldı. Elif Kumral’ın aracıyla birlikte kaybedilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

