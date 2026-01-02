Balıkesir Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. günde de sürüyor. Çalışmalar kara, hava ve su altı destekli çalışmalarla devam ederken; Kumal'ın gözaltına alınan sevgilisi ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34) 6 gündür haber alınamıyor.

Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi gözaltına alınmıştı.

SERBEST KALDILAR

Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Elif Kumaldan 6 gündür haber yok! Sevgilisi ve arkadaşıyla ilgili yeni gelişme

KARADAN, HAVADAN VE SU ALTINDAN ARANIYOR

Öte yandan, Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracının da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi. Ekipler, koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Elif Kumal'a dair herhangi bir bulguya ise henüz ulaşılamadı.

