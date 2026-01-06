Elif Kumal’ın aracında kritik 4 tespit! Sır düğümü adım adım çözülüyor
Balıkesir’de kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın gölden çıkarılan aracı incelemeye alınmıştı. İlk incelemede, hava yastığının patlamadığı, ön lastiklerin patlak olduğu, vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu tespit edildi. Önceki aramalarda bulunan kartel koruma parçasının da Kumal’ın aracına ait olduğu kesinleşti.
- Elif Kumal'ın ön otopsi raporunda ölüm nedeni "suda boğulma" olarak açıklandı.
- Kumal'ın vücudunda kurşun veya yaralanma izi bulunmadığı belirtildi.
- Aracın sürücü hava yastığı patlamazken, perde yan hava yastıkları açılmış halde bulundu.
- Otomobilin ön lastikleri patlak, vites P konumunda ve el freni çekiliydi.
- Kumal'ın aracına ait alt muhafaza ve ön tampon korumalığına ait parçalar olay yerinde bulundu.
- Elif Kumal'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
33 yaşındaki Elif Kumal, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda gittiği kamp alanında kaybolmuş, Kumal’ın cansız bedeni 8 gün sonra otomobilinin içinde Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunmuştu.
ÖLÜM NEDENİ: SUDA BOĞULMA
Kumal’ın dün açıklanan ön otopsi raporunda ölüm sebebi ‘suda boğulma’ olarak belirtilmişti. Genç kadının vücudunda kurşun yada yaralanma izinin ise bulunmadığı ifade edilmişti.
ARACI İNCELENDİ
Elif Kumal’ın gölden çıkarılan ve incelenen aracına ilişkin ilk bulgulara ulaşıldı. Görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü.
KARTEL PARÇASI KESİNLEŞTİ
Arama çalışmalarının ilk günlerinde bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşti.
Kumal’ın aracında yapılan incelemede;
- Ön lastiklerin patlak olduğu,
- Vİtesin park (P) konumunda olduğu,
- Sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olduğu,
- El freninin çekili olduğu görüldü.
BULUNAN GRİ PARÇALAR DA ARACA AİTMİŞ
Aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği ise netlik kazanmadı.
Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu da kesinleşti. Kumal’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
DÜN DEFNEDİLDİ
Elif Kumal, dün Balıkesir Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'nde köy mezarlığına defnedilmişti. Kumal'ın annesi Aynur Kumal, yakınlarının yardımıyla ayakta zor dururken, ağabeyi İbrahim Kumal ise taziyeleri kabul etmişti. Gözaltına alınan Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ise dün serbest bırakılmıştı.