Balıkesir’de kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın gölden çıkarılan aracı incelemeye alınmıştı. İlk incelemede, hava yastığının patlamadığı, ön lastiklerin patlak olduğu, vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu tespit edildi. Önceki aramalarda bulunan kartel koruma parçasının da Kumal’ın aracına ait olduğu kesinleşti.

33 yaşındaki Elif Kumal, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda gittiği kamp alanında kaybolmuş, Kumal’ın cansız bedeni 8 gün sonra otomobilinin içinde Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunmuştu.

Elif Kumal’ın aracında kritik 4 tespit! Sır düğümü adım adım çözülüyor

ÖLÜM NEDENİ: SUDA BOĞULMA

Kumal’ın dün açıklanan ön otopsi raporunda ölüm sebebi ‘suda boğulma’ olarak belirtilmişti. Genç kadının vücudunda kurşun yada yaralanma izinin ise bulunmadığı ifade edilmişti.

ARACI İNCELENDİ

Elif Kumal’ın gölden çıkarılan ve incelenen aracına ilişkin ilk bulgulara ulaşıldı. Görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü.

KARTEL PARÇASI KESİNLEŞTİ

Arama çalışmalarının ilk günlerinde bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşti.

Kumal’ın aracında yapılan incelemede;

Ön lastiklerin patlak olduğu,

Vİtesin park (P) konumunda olduğu,

Sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olduğu,

El freninin çekili olduğu görüldü.

BULUNAN GRİ PARÇALAR DA ARACA AİTMİŞ

Aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği ise netlik kazanmadı.

Cansız bedeni bulunan Elif Kumal

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu da kesinleşti. Kumal’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

DÜN DEFNEDİLDİ

Elif Kumal, dün Balıkesir Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'nde köy mezarlığına defnedilmişti. Kumal'ın annesi Aynur Kumal, yakınlarının yardımıyla ayakta zor dururken, ağabeyi İbrahim Kumal ise taziyeleri kabul etmişti. Gözaltına alınan Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ise dün serbest bırakılmıştı.

